Parkhaus-Eröffnung am Wolfenbütteler Löwentor rückt näher

Es ist fast geschafft: Das Parkhaus am Löwentor soll noch in diesem Monat eröffnen. Davon geht der Erste Stadtrat Knut Foraita aus. „Ich bin da ganz zuversichtlich und hoffe, dass wir in zwei Wochen so weit sind.“ Die Baumaßnahmen im und am Parkhaus befinden sich in den letzten Zügen. In dieser...