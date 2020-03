Schöppenstedt eröffnet „Markt der neuen Möglichkeiten"

Der neue Marktplatz in Schöppenstedt ist gerade wenige Stunden alt, schon stehen die ersten Autos in den vorgesehenen Parkbuchten. „Genau so haben wir uns das gedacht. Das freut uns“, sagt Schöppenstedts Bürgermeister Karl-Heinz Mühe (SPD). 31 neue Parkbuchten wurden geschaffen, alle...