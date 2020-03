Corona: Grüne sagen Landesparteitag in Wolfenbüttel ab

Die Grünen in Niedersachsen haben ihren Landesparteitag am übernächsten Wochenende wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Es gehe darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und gefährdete Personengruppen zu schützen, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anne Kura am Mittwoch. Gäste aus ganz...