„Pepsi Therapie“ im Wolfenbütteler Kunstverein

Wo sich sonst am Sonntagvormittag zu Ausstellungseröffnungen bis zu 60 Personen in die Räume des Kunstvereins in der Reichsstraße drängen, da wurden am Sonntag von Stine Hollmann maximal 10 Personen reingelassen, damit sie einen Blick auf die Ausstellung des Wiener Künstlers Max Freund werfen...