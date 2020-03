Die Natur zieht langsam ihr buntes Kleid an und sorgt mit grünen Knospen und Blättern für das eine oder andere Lächeln auf den Lippen.

Zurzeit bestimmt der Coronavirus unseren Alltag. Erforderliche Maßnahmen schränken das öffentliche Leben ein. Eine Ausbreitung der Krankheit muss verlangsamt werden. Viele Menschen machen sich deswegen zurecht Sorgen und sehnen sich nach guten Nachrichten. Diese kommen aus der Stadt und dem Landkreis. Die Bürger unterstützen sich gegenseitig und gründen Soforthilfen, um Menschen aus der Risikogruppe versorgen zu können – völlig unbürokratisch und solidarisch. Mitarbeiter sämtlicher wichtigen Betriebe und Institutionen halten durch ihr Engagement unser Leben aufrecht. Und auch der Frühling tut sein Werk. Die Natur zieht langsam ihr buntes Kleid an und sorgt mit grünen Knospen und Blättern für das eine oder andere Lächeln auf den Lippen in dieser doch eher grauen Gefühlslage. Gehen sie in den Garten oder auf den Balkon und genießen sie die Farbe der Hoffnung.

