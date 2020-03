Das Klinikum Wolfenbüttel richtet eine Isolierstation ein

Das Städtische Klinikum Wolfenbüttel hat eine Isolierstation für Corona-Patienten eingerichtet. „Wir wissen nicht, wann wie viele Patienten mit wie schweren Lungenentzündungen kommen werden, aber wir sind gut vorbereitet.“ Das sagt Axel Burkhardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Unterdessen haben Polizei und die Ordnungsdienste in den Städten und Gemeinden damit begonnen zu überprüfen, ob die neuen Verordnungen zu den Geschäftsöffnungszeiten beziehungsweise -schließungen eingehalten werden.

Das Städtische Klinikum hat inzwischen einen Wachdienst engagiert, der an der Eingangstür und an der Information darauf aufpassen soll, dass das Besuchsverbot eingehalten wird. „Die Besucher haben uns gegenüber dafür viel Verständnis signalisiert“, sagt Burkhardt. Alles laufe sehr strukturiert ab.

Der Landkreis hatte eine Allgemeinverfügung über kontaktreduzierende Maßnahmen unter anderem in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Senioren- und Pflegeheimen veröffentlicht. In der Allgemeinverfügung heißt es außerdem, dass Tagespflegeeinrichtungen schließen müssen. „Werdende Väter und Väter von Neugeborenen sowie Eltern von Kindern auf Kinderstationen sind von diesem Besuchsverbot ausgeschlossen. Angehörige von palliativbetreuten Personen dürfen diese ebenfalls weiterhin besuchen“, heißt es weiter.

Alle Operationen, die nicht unbedingt erforderlich seien, so Burkhardt weiter, sowie ambulante Vorstellungstermine seien im Städtischen Klinikum derzeit abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Burkhardt: „Wir haben komplett auf Notfallbetrieb umgeschaltet.“

Auf der neuen Isolierstation, gibt es derzeit einen Patienten, der zwar getestet worden sei. „Das Ergebnis steht aber noch aus“, sagt der Geschäftsführer des Klinikums. Daher könne es auch sein, dass der Patient eine Influenza habe. Die Isolierstation verfügt zunächst über 18 Plätze.

Die Station ist vom restlichen Krankenhaus komplett abgetrennt. „Die Mitarbeiter, die auf der Isolierstation arbeiten, verlassen den Isolationsbereich nicht“, unterstreicht Burkhardt. Normalerweise gibt es im Wolfenbütteler Krankenhaus 5 bis 6 OP-Säle – derzeit nur noch 2, da ja verschiebbare Operationen derzeit nicht anfallen. Die Mitarbeiter, die in den restlichen OP-Sälen arbeiten würden, verstärken jetzt die Mitarbeiter auf der Isolierstation. Im Einsatz sei dort nur Intensivpersonal. Chefarzt der Intensivstation sei Dr. Tobias Jüttner. Chefarzt der Isolierstation ist Professor Kinan Rifai.

Burkhardt bittet die Angehörigen der Patienten weiterhin um Verständnis für die derzeitigen Einschränkungen. Er sei sehr stolz auf alle Mitarbeiter des Städtischen Klinikums.

Unterdessen ist die Polizei Wolfenbüttel überall mit mehr Präsensstreifen unterwegs. Sie kontrolliert zum Beispiel, ob Geschäfte, die geschlossen sein sollen, auch wirklich zu sind. Polizeisprecher Frank Oppermann hat sich in der Stadt umgesehen, ob die Sperrung von Spielplätzen eingehalten wird. „Sie sind leer“, hat er festgestellt. Die Polizei appelliere an die Vernunft der Bürger.

Restaurants, Cafés und Eisdielen dürfen derzeit nur von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Nino Dzananovic, der in Schladen das Eiscafé Adria betreibt, hat die Tische und Stühle weit auseinandergezogen. Gern verkauft er das Eis auch außer Haus. „Die Kunden haben viel Verständnis erzählt er am Telefon.“

Der Landkreis Wolfenbüttel hat sich mit einem Amtshilfeersuchen an alle Hauptverwaltungsbeamten gewandt. Darin heißt es, dass die Ordnungsdienste die Polizei bei den Kontrollen unterstützen sollen. „Bislang haben wir keine Verstöße im Stadtgebiet Wolfenbüttels festgestellt“, sagt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel.

Bei Verstößen – und das sollte jeder bedenken – handele es sich nicht um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat. „Wenn es Verstöße geben sollte, melden wir sie dem Landkreis, der die Fälle in Rechtsfolge bearbeiten muss“, sagte Raedlein. Der städtische Ordnungsdienst sei in Zweierteams in der Stadt unterwegs.

Unterdessen hat Bürgermeister Thomas Pink einen offenen Brief an die Eltern von Kindergartenkindern geschrieben. Deren Engagement habe dazu geführt, dass in den städtischen Kindertagesstätten bisher nur sehr wenige Kinder hätten betreut werden müssen.

Das Bürgertelefon des Landkreises steht unter der 05331 84 444 weiterhin zur Verfügung.