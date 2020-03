Wolfenbütteler spenden Blut für Notfallpatienten

Blutspenden werden auch in Zeiten des Coronavirus benötigt. Auch wenn Operationen in den Kliniken aktuell reduziert werden, kommen Blutpräparate unter anderem in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung zum Einsatz, schreibt der Niedersächsische Blutspendedienst. Mehr als 70 Personen sind...