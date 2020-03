Corona: Busse in Wolfenbüttel werden täglich gereinigt

Dicht gedrängt und Schulter an Schulter – zu Stoßzeiten eigentlich ein Normalzustand in den Bussen der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig. Seit die Corona-Pandemie das öffentliche Leben im Griff hat und öffentliche Verkehrsmittel nach Möglichkeit gemieden werden sollen, sind die Fahrgastzahlen in Wolfenbüttel zurückgegangen, berichtet Michael Thiesies im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist der Leiter der Abteilung Verbünde,...