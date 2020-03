Trickbetrüger bereiten Polizei Wolfenbüttel zunehmend Sorgen

Es gibt in Deutschland derzeit auch neue Varianten des sogenannten Enkeltricks: Anrufer geben sich als Verwandte aus, die mit dem Coronavirus infiziert seien und Geld für die Behandlung bräuchten (Symbolbild).

Wolfenbüttel. In Zeiten von Corona melden sich Kriminelle beispielsweise als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und geben vor, Coronatests durchführen zu wollen.

Der falsche Polizeibeamte, der vermeintliche Enkel oder in Zeiten von Corona der angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der vorgibt, Coronatest durchführen zu wollen: Der Trickbetrug bereitet der Polizei Wolfenbüttel zunehmend Sorgen.

Allein im vergangenen Jahr wurden laut Kriminalstatistik im Landkreis Wolfenbüttel 753 Vermögens- und Fälschungsdelikte angezeigt, das sind 29 mehr als im Jahr davor. Darunter fielen 556 Betrugsdelikte, nach Angaben der Polizei insbesondere Betrügereien auf entsprechenden Plattformen im Internet, 103 Unterschlagungen, 20 Veruntreuungen, 41 Urkundenfälschungen und 10 Geld- und Wertzeichenfälschungen.

565 Vermögens- und Fälschungsdelikte wurden aufgeklärt, das sind 76,87 Prozent und damit 9,39 Prozent weniger als 2018. Die Trickbetrüger agieren immer öfter per Telefon. Die Geschichten, die den Angerufenen erzählt werden, seien laut Polizei immer ähnlich.

Beispielsweise gibt sich jemand als Polizeibeamter aus und erklärt, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben hat oder dass verdächtige Personen unterwegs sind. Man weist darauf hin, dass auch die oder der Angerufene ein potenzielles Opfer sei und gibt an, vor dem bevorstehenden Einbruch warnen und Wertsachen in amtliche Verwahrung nehmen zu wollen.

Betroffen seien dabei meist ältere Bürger, die vermutlich durch gezielte Recherche in den örtlichen Telefonbüchern ausgewählt und ins Visier der Kriminellen genommen werden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang den Wolfenbüttelern, sich nicht durch diese Masche in die Irre führen zu lassen. Die Beamten raten, den Anrufer zu unterbrechen, indem man sofort auflegt. Bei Bedarf sollen sich die Betroffenen bei der Polizei informieren und mit ihren Angehörigen und Freunden über Anrufe sprechen, die merkwürdig erscheinen.

Wichtig sei, keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen am Telefon preiszugeben. Niemals sollten Geld oder andere Wertsachen an vermeintliche Polizeibeamte übergeben werden. Die Polizei rät, sich die Dienstausweise zeigen zu lassen und deren Echtheit mit einem Anruf bei der Dienststelle zu überprüfen.

Die Polizei Wolfenbüttel versuche diese Straftaten durch intensive Präventionsarbeit abzuwenden. Beispielsweise werden die örtlichen Geldinstitute sensibilisiert, potenzielle Opfer noch vor dem Geldabheben auf die Gefahren hinzuweisen. Die Polizei informiert nahe stehende Personen, Familie und Freunde aus dem Umfeld der Senioren und berichtet über aktuelle Gefahren zeitnah durch Warnmeldungen in den sozialen Medien sowie durch Rundfunk- oder Pressemeldungen.