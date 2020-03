So gehen Wolfenbütteler Pflegeheime mit dem Aufnahmestopp um

Das Land Niedersachsen hat mit sofortiger Wirkung einen Aufnahmestopp für alle Pflegeheime verhängt. Patienten aus Krankenhäusern dürfen ebenso wenig in die Heime gebracht werden wie aus dem häuslichen Bereich, sagte dazu Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Ausnahmen seien nur möglich, wenn Heime eine 14-tägige Quarantäne garantieren könnten. Der Hintergrund für diese Maßnahme ist die hohe Zahl an...