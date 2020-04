Schöppenstedt: 19-Jähriger fährt ohne Führerschein

Schöppenstedt. Ein 19-Jähriger wurde in Schöppenstedt von der Polizei angehalten. Er hatte keinen Führerschein.

Die Polizei Schöppenstedt hat am Donnerstagnachmittag um zirka 16.55 Uhr einen Autofahrer kontrolliert, teilt die Polizei mit. Der 19-jährige Fahrer sei in der Straße Am Schützenplatz unterwegs gewesen. Die Beamten stellten laut Mitteilung fest, dass der 19-Jährige derzeit nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm nochmals ausdrücklich untersagt, teilt die Polizei Schöppenstedt mit.