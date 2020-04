Polizei sucht bei Werlaburgdorf mit Hund nach Jugendlichen

Die Polizei entdeckte die Jugendlichen zunächst auf einem Parkplatz, dann flüchteten sie in den Wald.

Werlaburgdorf. Nach der Festnahme wird laut Polizei an einem Motorroller ein gestohlenes Kennzeichen festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Großen Aufwand musste die Polizei am vergangenen Montag, 13. April, gegen 16 Uhr bei der Kontrolle von zwei Jugendlichen betreiben, die laut Bericht zunächst mit einem Motorroller auf der Kreisstraße 83 zwischen Altenrode und Werlaburgdorf unterwegs gewesen waren und sich dann auf dem dortigen Parkplatz aufhielten. Mutmaßlich um sich den weiteren Kontrollmaßnahmen zu entziehen, flüchteten beide plötzlich zu Fuß in den angrenzenden Wald, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Nach Anforderung weiterer Polizeikräfte und mit Unterstützung eines Diensthundes hätten der 15- und der 16-Jährige schließlich im Unterholz des Waldes gefunden und vorläufig festgenommen werden können.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Versicherungskennzeichen, das am Motorroller angebracht war, zuvor in Wolfenbüttel von einem anderen Fahrzeug entwendet worden war, so Opperman weiter. Zudem besteht der Verdacht, dass der 16-jährige Fahrer des Rollers nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Die Jugendlichen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht worden. Es seien verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.