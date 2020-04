Wie die Wolfenbütteler Familie Grau das Kriegsende erlebte

Theodor Grau, der 1919 an der Langen Herzogstraße 27 sein Geschäft für „Papier- und Schreibwaren- Füllhalter“ eröffnete, hatte für den Kaufpreis von 6800 Mark auch die Buchbinderei, Buchdruckerei und Papierhandlung von Erich Zimmermann erworben. Der Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky, der die Geschichte der Häuser und Geschäfte an der heutigen Fußgängerzone erforscht, erinnert an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

An der Langen Herzogstraße war das Buchbinder-Handwerk Tradition

Theodor Grau war bereits der vierte selbständige Buchbindermeister an diesem Standort. Sein Vorgänger, Erich Zimmermann, hatte die Buchbinderei und Druckerei von Otto Gahren übernommen. Dieser wiederum war dem Buchbinder Denks gefolgt. An der Langen Herzogstraße waren weitere Buchbinder angesiedelt: Gegenüberliegend, in der Langen Herzogstraße 40, hatte im Jahre 1872 der Buchbindermeister Carl Burchardt seine Buchbinderei und nebenan, in der Langen Herzogstraße 42, war der Laden von August Bosse, der als Buchbindermeister und Galanteriewarenhändler Werbung für sein Geschäft machte. Theodor Graus Sohn Wolfgang, der später das Geschäft des Vaters übernahm, kam 1925 zur Welt. Er hatte vier ältere Schwestern. Der erste Sohn von Theodor Grau war bereits im Säuglingsalter gestorben.

Wolfgang Graus Werdegang in den 1940er Jahren

Diese Anzeige stammt von 1919. Foto: Privat

Nach Abschluss der Schule begann Wolfgang Grau am 1. April 1941 eine dreijährige Ausbildung beim Georg Kallmeyer Verlag im Großen Zimmerhof in Wolfenbüttel. Mit einer monatlichen Vergütung von 20 Reichsmark startete er in seine Lehrzeit. Im zweiten Lehrjahr bekam er 25 Reichsmark, im dritten waren es 30 Reichsmark monatlich. „Allerdings wurde er am 13. Januar 1943, nachdem er 18 Jahre alt geworden war, zum Reichsarbeitsdienst einberufen und am 10. April desselben Jahres zum Kriegsdienst eingezogen“, erzählt Kursatzky.

Der Tag, an dem die Amerikaner nach Wolfenbüttel kamen

Ein Neffe von Theodor und Marie, Manfred Köhler, der mit seiner Mutter und Schwester 1944 aus deren zerbombter Heimatstadt nach Wolfenbüttel kam und bei Theodeor und Marie Zuflucht fand, erinnert sich an die letzten Kriegswochen in Wolfenbüttel, besonders aber an den 11. April 1945. Das war der Tag, an dem die Amerikaner über die Auguststadt und das Kalte Tal in die Stadt einmarschierten und in ihren Besitz nahmen.

Ortsheimatpfleger Kursatzky gibt Einblick in historische Tage in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel zwischen 1933 und 1945 Kriegsende in den Straßen von Wolfenbüttel: Drei deutsche offiziere darunter ein Major (Mitte) und Adjudant des Kommandeurs einer Panzereinheit, werden verhaftet. Ihre Bewacher sind Amerikaner. Foto: archiv Wolfgang Lange

Der Ortsheimatpfleger erzählt: „Die ganze Familie traute sich nicht das Haus zu verlassen. Aus dem Fenster beobachtete sie das Treiben auf der Langen Herzogstraße. Gegen Mittag kamen dann die ersten Panzer und Mannschaftswagen der Amerikaner auf die Lange Herzogstraße. Sie fuhren in Richtung Stadtmarkt. Allein das war für alle schon eine beängstigende Situation.“

Spirituosenhandlung wurde geplündert

Am frühen Nachmittag hätten die Amerikaner die Gefängnistore am Ziegenmarkt geöffnet und allen Inhaftierten, nicht nur den politisch Gefangenen, die Freiheit geschenkt. In der Innenstadt sei es nachfolgend zu Plünderungen gekommen. Im Tagebuch von Manfred Köhler hat Kursatzky nachgelesen, dass ein Großteil der entlassenen Häftlinge sich mit reichlich Alkohol von der Wein- und Spirituosenhandlung Sandvoss versorgt, anschließend die Schaufensterscheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert hätten. In den Straßen Wolfenbüttels wurden deutsche Offiziere von den Amerikanern verhaftet.

Schreibwarenhandlung Grau hatte Glück

Nach der Schließung des Geschäfts wurde die Immobilie restauriert und umgebaut. Foto: Privat

„Dadurch, dass ein Mannschaftswagen, mit US-Amerikanern besetzt, direkt vor der Grauschen Schreibwarenhandlung stand, blieb das Geschäft aber unversehrt. Dank der Positionierung des Mannschaftswagens traute sich wohl hier niemand die Scheiben einzuschlagen und den Laden zu plündern“, sagt Kursatzky.

Wolfgang Grau kehrte erst 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft wieder heim. Nach dem Tod seines Vaters 1960 übernahm er das Geschäft und führte das Erbe in alter Familientradition, jedoch ohne die Buchdruck- und Buchbinderei, bis 1991 weiter. Graus lösten ihr Geschäft auf und verkauften das Haus.

Bauarbeiter entdecken historischen Schatz

Wolfgang Grau 1991. Foto: Privat

Der neue Eigentümer restaurierte das Haus und baute es um. In den Obergeschossen entstanden 200 Quadratmeter Wohnraum – eine Vier-Zimmer-Maisonette-Wohnung über zwei Etagen und im ersten Obergeschoss ein Ein-Zimmer-Appartement. Der Barockbau erhielt einen monochromen altrosafarbenen Anstrich. „Während der Instandsetzungsarbeiten einer Wand zum Nachbarhaus 28 machten die Bauarbeiter auch eine besondere Entdeckung. Sie fanden eine Kanonenkugel, die wahrscheinlich aus einer der Belagerungen der Stadt im 16., 17. oder 18. Jahrhundert stammte“, berichtet Kursatzky.

Das waren die Mieter nach Familie Grau

Inge Grau 1990. Foto: Privat

Die ehemalige Lager- und Verkaufsfläche im Erdgeschoss von ehemals 40 Quadratmetern wurde als neugestalteter Verkaufsraum mit 140 Quadratmetern und einer neu positionierten Eingangstür vom Schuhhaus Voigt „Quick-Schuhe“ übernommen. 2001 folgte für ein Jahr das Sportgeschäft „H + C“.

Anschließend stellte die Firma Rothaupt in einer kurzzeitigen Sonderausstellung Markisen und Rolläden aus, bevor 2003 wieder ein Schreibwarengeschäft, „na und“ aus Göttingen, sich in diese Räumlichkeiten einquartierte. Jedoch auch nicht für lange, denn 2005 mietete das Frisörgeschäft „Cut und Go“ die Geschäftsräume und ist bis heute hierin vertreten.

Der Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky setzt seine Forschungen fort und freut sich über alles Wissenswerte zu den Häusern an der Langen Herzogstraße. Kontakt: (0171) 2137049.