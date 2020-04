A7-Ferkel findet neues Zuhause im Gnadenhof Klein Biewende

„Die Existenzängste sind extrem. Wir brauchen dringend Hilfe“, sagt Sabine Bracker vom Gnadenhof in Klein Biewende und vom Verein für misshandelte Tiere im Gespräch mit unserer Zeitung. Neben der Corona-Krise und den dadurch ausbleibenden Spenden, mache die Trockenheit dem Hof und den Tieren zu schaffen. Heu sei Mangelware und zudem sehr teuer. Das hindert Bracker aber nicht, weiter alles für die Tiere zu geben. Deswegen bietet sie einem kleinen Schweinchen ein neues Zuhause.

„Das kleine A7-Ferkel ist jetzt seit drei Tagen bei uns. Ein kleines Glücksschweinchen“, freut sich Bracker. Glück trifft es ganz gut. Anfang April habe die Polizei auf der Autobahn 7 bei Hannover das kleine Tier von der Fahrbahn gerettet. Es sei vermutlich von einem Tiertransporter gefallen. Es wurde zunächst in einem Tierheim untergebracht und befindet sich nun in Klein Biewende. „Das Ferkel hat den Namen Finchen bekommen und sie ist eine kleine Sau“, verrät Sabine Bracker, und weiter: „Ich konnte nicht nein sagen. Die Tiere sollen es ja gut haben.“

Keine Spenden wegen Corona

Dass es den Tieren weiterhin gut geht, sei aber momentan nicht so einfach, wie sie unserer Zeitung erzählt. Es fehle an vielen Dingen. Dadurch, dass in den letzten Wochen kein Regen fiel, fehle es an Heu. „Auch die zwei Jahre zuvor war es unheimlich trocken. Da klettern dann die Heupreise in die Höhe“, so Bracker. Und um das Heu zu bezahlen, bräuchte es Einnahmen und Spenden. Die kämen momentan aber nicht rein. „Durch die Corona-Pandemie gehen die Spenden zurück, weil viele Angst um ihre eigene Existenz haben. Das ist ja vollkommen verständlich. Allerdings werden Zoos und Sportvereine finanziell unterstützt. Wann kommen denn die gemeinnützigen Vereine? Wann kommen wir?“, fragt sich die Tierschützerin.

Täglich 16 Stunden Arbeit

Ihr neuer Schützling. Sabine Bracker und das A7-Ferkel. Foto: Privat

Zurzeit kümmere sich Bracker bis zu 16 Stunden täglich alleine um den Hof und um ihre 60 Tiere – viele davon Großtiere wie Kühe und Wildschweine. „Leider fehlt es an Arbeitskraft. Unsere Praktikanten aus der Lebenshilfe und Stiftung Erkerode dürfen aufgrund von Corona nicht kommen. Ich kompensiere momentan deren Arbeit. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Irgendwann wird es wieder besser und dafür kämpfe ich!“, sagt Bracker entschlossen. Auch ihr Lebenspartner unterstütze sie, wo er nur kann.

Markenfutter schadet den Tieren

„Es kommt momentan viel zusammen. Corona, die Trockenheit und die ganzen Kosten, die spontan aufkommen“, sagt sie. Als Beispiel nennt sie Kosten für den Tierarzt, Hufschmied oder Spezialfutter für Hunde und Katzen. „Wir freuen uns über jede Spende. Mit den Markenfutter aus dem Supermarkt können wir leider nichts anfangen, weil es eher schadet als es hilft“, weist Bracker hin. Auch über finanzielle Hilfe würde sich der Gnadenhof sehr freuen. „Ich hoffe, dass es bald besser wird. Dafür bete ich jeden Tag.“

