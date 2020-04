Wolfenbüttel. Die Männer aus Salzgitter verluden kurz nach Mitternacht Gegenstände aus einem nahen Baumarkt in ihr Auto.

Polizisten schnappen Diebe in Wolfenbütteler Gewerbegebiet

Drei junge Männer aus Salzgitter haben laut Polizeiangaben am Samstag, kurz nach Mitternacht, im Gewerbegebiet Am Rehmanger Armaturen und Werkzeuge in ein Auto geladen. Das kam Polizisten seltsam vor und kontrollierten die 23-, 29- und 30-jährigen Männer.

Da die Männer sich unkooperativ und aggressiv verhielten, forderten die Polizisten weitere Kräfte hinzu, um eine Flucht zu verhindern und den Sachverhalt aufzuklären. Eine Überprüfung ergab, dass diese Gegenstände unmittelbar zuvor aus einem Baumarkt im Rehmanger entwendet worden sind. Im Auto seien weitere tatrelevante Gegenstände gefunden worden, teilt die Polizei mit.

Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen.