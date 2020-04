Rauch in Parkhaus-Toilette – Wolfenbütteler Wehr löscht Brand

Wolfenbüttel. Papierreste brannten am Dienstagnachmittag in einem Parkhaus an der Neuen Straße in Wolfenbüttel. Das Feuer war schnell gelöscht.

Zu einem Brand wurde die Freiwillige Feuerwehr in Wolfenbüttel am Dienstagnachmittag gerufen. Wie die Wehr mitteilte, brannten in einem Mülleimer eines Parkhauses an der Neuen Straße Papierreste. „Der Raum war komplett voll mit Rauch. Glücklicherweise hielten die Türen dicht und der Rauch zog nicht in die von Autos befahrenen Bereiche“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Die qualmenden Papierreste wurden nach draußen gebracht und dort gelöscht. Mit Hilfe eines Lüfters befreiten die Feuerwehrleute die Toilette zudem vom Rauch, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet.