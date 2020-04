So sollen Besuche im Rathaus Wolfenbüttel ab Montag laufen

In der Wolfenbütteler Stadtverwaltung wird von Montag, 4. Mai, an wieder der Besuch von Bürgern ermöglicht. Das gilt zunächst ausschließlich für das Bürgeramt, das Standesamt, die Bauaufsicht, die Abteilung Liegenschaften sowie Steuern und Gebühren, erklärt die Verwaltung. Voraussetzung ist demnach die unbedingte Notwendigkeit des persönlichen Erscheinens. Alle anderen Dienstleistungen würden weiterhin nur telefonisch, per Post oder über das Internet (www.wolfenbuettel.de) angeboten.

Telefonisch anmelden

Die Stadt beschreibt weiter: Bürger melden sich wie bisher telefonisch unter (05331) 860 und werden dann an die entsprechende Stelle vermittelt. Sollte das persönliche Erscheinen als nötiges Kriterium festgestellt werden, erhalten die Bürger einen Termin.

Der Überblick:

Für diese Dienstleistungen im Bereich der Bürgerdienste ist ein persönliches Erscheinen notwendig:

• Aushändigen von bereits fertiggestellten Dokumenten

• Anmeldungen ins Stadtgebiet Wolfenbüttel (erst nach Einzug)

• Ummeldungen innerhalb des Stadtgebietes (erst nach Umzug)

• Anträge auf Führungszeugnisse oder Gewerbezentralregisterauszüge, die innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen eingereicht werden müssen

• Entgegennahme und Aushändigung von Fundsachen

• Beantragung von Personalausweisen, die bereits ungültig sind oder innerhalb der nächsten vier Wochen ungültig werden, sofern kein gültiger Reisepass vorhanden ist

• Beantragen von Reisepässen, die für eine bereits gebuchte Reise innerhalb der nächsten zwei Monate zwingend erforderlich sind (Nachweise müssen erbracht werden), oder als einziger Identitätsnachweis vorhanden und bereits ungültig sind beziehungsweise innerhalb der nächsten sechs Wochen ungültig werden

• Änderung von Personalausweisen von bereits an- oder umgemeldeten Personen

• Einschalten der Online-Ausweisfunktion (eID) von Personalausweisen

• Untersuchungsberechtigungsscheine

Die Bürger dürfen die Verwaltungsgebäude der Stadt Wolfenbüttel nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung betreten. Diese darf erst nach Verlassen des Gebäudes wieder abgenommen werden. Während des Besuchs im Rathaus müssen die Bürger zudem auf ausreichend Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu den Mitarbeitern achten.

Gute Neuigkeiten gibt es laut Stadt für Brautpaare. Zur Hochzeit im Standesamt dürfen nun auch wieder die Eltern oder alternativ die Trauzeugen mit den Trausaal und der Trauung mit ausreichend Abstand folgen. Auch hier ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

