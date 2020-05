Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Wolfenbüttel

Zu einem Unfall ist es am Sonntag, 10. Mai, gegen 10.15 Uhr auf der Hauptstraße gekommen. Laut Polizei hatte es eine Kollision zwischen einem stadteinwärts fahrenden Auto und einem Auto gegeben, dessen Fahrerin im Begriff war, ein- oder auszuparken. Die vordere linke Fahrzeugecke des parkenden Autos einer 37-Jährigen soll soweit in die Fahrbahn geragt haben, so dass es zu dem Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug einer 43-Jährigen gekommen sei. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe, so die Polizei weiter. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.