Bücherbus geht wieder im Kreis Wolfenbüttel auf Tour

Es geht wieder los: Ab 25. Mai können Bürger wieder an den 44 Haltestellen des Bücherbusses im Landkreis Wolfenbüttel Literatur für lange Sommertage ausleihen. Das berichtet die Landkreisverwaltung.

Um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde ein Sonderfahrplan erstellt. Dieser Fahrplan wird den Lesern per Post zugestellt. Außerdem ist er über die Homepage des Bildungszentrums einsehbar – www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de

Vorfreude auf das Wiedersehen

„Wir freuen uns schon sehr, die Leserinnen und Leser im Landkreis wiederzusehen“, wird Landkreis-Bibliothekarin Heike Schüttenhelm, die seit vielen Jahren mit dem Bücherbus im Landkreis unterwegs ist, in der Pressemitteilung zitiert. Aus aktuellem Anlass könnten Leser aber nur einzeln oder nur mit Personen des eigenen Haushalts den Bücherbus betreten. Zuvor sollte telefonisch ein Termin reserviert werden.

Der Bücherbus-Bote bringt den Lesestoff-Beutel direkt zur Tür. Ab dem 25. Mai kann der Lesestoff-Beutel an den Bücherbus-Haltestellen abgeholt werden. Foto: BiZ

Das Bücherbus-Team bittet außerdem darum, einen Mundschutz zu tragen, und erklärt: Dafür gibt es 15 exklusive Minuten im Bücherbus, in denen nach Herzenslust nach Büchern, CDs und DVDs gestöbert werden kann.“

Beutel werden weiter angeboten

Außerdem können Nutzer des Bücherbusses weiterhin Lesestoff-Beutel bestellen. Eine Aktion, die laut Verwaltung in der Bücherbuspause der vergangenen Wochen sehr gut angenommen wurde: Der Bücherbus-Bote hat die Beutel mit zusammengestellten Überraschungspakten an die Haustüren der Leser gehängt und so eine kontaktlose Übergabe ermöglicht. Interessierte haben im Vorfeld lediglich ein Genre oder das Lesealter der Kinder angeben müssen.

Rückmeldungen der Leser

Anhand der Hinweise wurde von den Bibliothekarinnen ein Medienpaket zusammengestellt. „Das war fast wie Weihnachten“, zitiert die Verwaltung eine Leserin. Eine andere habe geschrieben: „Besonders das ‚Was ist Was, Pferde und Ponys’ kam super an und wurde schon zweimal vorgelesen.“

Ab 25. Mai können die Lesestoff-Beutel dann an den Bücherbushaltepunkten abgeholt werden.

Kontakt mit dem Bücherbus-Team für Terminbuchungen: Montag bis Freitag, 8 bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch, 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr.