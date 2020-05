Unbekannte stehlen in zwei Nächten GPS-Zubehör von Landwirt

GPS-Systeme in der Landwirtschaft sind teuer – der geschädigte Landwirt in Seinstedt hat einen Schaden von zirka 15.000 Euro erlitten.

Seinstedt. In Seinstedt wurde in zwei Nächten in eine Scheune eingebrochen, um GPS-Geräte und technisches Equipment zu stehlen.

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch GPS-Systeme im Wert von zirka 15.000 Euro in Seinstedt gestohlen wurden, haben sich Räuber in der Nacht zu Donnerstag erneut in der selben Scheune zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, entwendeten die bislang unbekannten Täter weitere technische Teile der GPS-Systeme zweier landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro, ein Tatzusammenhang zum Einbruch in der Nacht zuvor (wir berichteten) ist laut Polizei anzunehmen. Hinweise: (05331) 9330. red