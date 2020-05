Ein Zeichen der Solidarität ist gefragt

Als Bürgermeister bin ich stolz auf die Wolfenbütteler Händlerschaft und Gastronomie. In der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie haben sich die Inhaber nicht aufgegeben und sind auch nicht abgetaucht. Im Gegenteil. Sie haben mit ihrer gemeinsamen Facebook-Seite, ihren Live-Sendungen über das Internet und mit spontan organisierten Außer-Haus-Verkauf-Angeboten gezeigt, dass sie auch in der Krise für die Kunden da sind, während Internethändler ihre Angebote eingeschränkt hatten. Es wäre ein deutliches Zeichen der Solidarität, wenn die Bürgerinnen und Bürger daher insbesondere jetzt den lokalen Handel und die Gastronomie unterstützen. Ich bin mir sicher, dass die schwierige Zeit so gemeinsam überstanden werden kann.

