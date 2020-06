Der zweiter Teil der Destedter Ortschronik ist fertig

Eine Vorstellung im „Haus der Vereine“ sei wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Die neue Chronik, an der der Ortsheimatpfleger fast 14 Jahre gearbeitet habe, umfasse 50 Kapitel mit insgesamt 420 Seiten sowie 481 Abbildungen. Vier Kapitel seien von Gastkommentatoren verfasst worden, und bei einigen Artikeln habe der Ortsheimatpfleger auf Unterlagen seines Vorgängers oder von anderen Personen zurückgreifen können. Viele Destedter hätten auch durch Überlassen von Bildern und Aufzeichnungen sowie durch Erzählungen beigetragen, das Buch zu erstellen.

„Die erste Chronik von 2006 und das neue Buch geben zusammen die Geschichte von Destedt ausführlich wieder“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Buch wird am 13. und am 20. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr , Vor dem Elm 13, gegen eine Spende in Höhe von 19,50 Euro ausgegeben. Ab 15. Juni ist das Buch auch in der Gärtnerei Wesche, Hauptstraße 25, zu erhalten.