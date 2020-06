Schöppenstedter in Prozess um Weltkriegsrelikt verurteilt

Wer Waffenteile im Wald findet, sollte tunlichst die Finger davon lassen. Diese Erfahrung machte ein Schöppenstedter, der jetzt vor dem Amtsgericht Wolfenbüttel zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt wurde.

Der 33-Jährige aus Schöppenstedt hatte einen Karabiner in seiner Wohnung, den er beim Sondieren fand

Unter anderem weil er einen gefundenen Weltkriegskarabiner und zudem noch eine bunte Mischung scharfer Munition bei sich zuhause aufbewahrte, wurde der 33-Jährige verurteilt. In der Verhandlung vor Strafrichter Holger Kuhlmann erklärte der Mann, wie er zu den Waffenteilen gekommen sei. Er habe sie beim Sondieren im Wald gefunden.

Die Waffe sei nicht schussfähig gewesen, weil das Patronenlager völlig verrostet gewesen sei. Die Waffe und die Waffenteile, die bei einer Hausdurchsuchung bei ihm gefunden worden waren, stammten aus seinem früheren Hobby, erklärte der Schöppenstedter. Er habe mit einer Sonde Metallteile gesucht. Dabei habe er unter anderem Weltkriegsrelikte gefunden. Den Karabiner habe er aus einem zugekauften Gewehrschaft und den gefundenen Waffenteilen zusammengesetzt. Das Hobby betreibe er inzwischen nicht mehr.

Weil er in einem anderen Fall verdächtigt wurde, durchsuchten Beamten der Polizei die Wohnung des Mannes

„Das Waffengesetz ist in Deutschland sehr streng“, klärte der Richter dem Angeklagten vor allem mit Blick auf die zahlreiche Munition unterschiedlichen Kalibers auf, die neben den Waffenteilen vorgefunden worden war. „Wenn bei einem Einbruch bei ihnen die Munition gestohlen würde, wäre sie durchaus einsetzbar gewesen. Hier reicht dem Gesetzgeber die abstrakte Gefährlichkeit“, so Kuhlmann.

Wie war man ihm auf die Schliche gekommen? Nach einem Einbruch in Schöppenstedt hatte es eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Neben dem Diebesgut waren dann die Waffen gefunden worden. So soll er laut Anklage an mehreren Tagen in einen Baucontainer eingebrochen und dabei Werkzeuge und Elektrogeräte gestohlen haben. „Ich habe nur die Teleskopleiter mitgenommen“, beteuerte der Angeklagte. Auch sei die Tür des Baucontainers lediglich mit einem nicht verriegelten Vorhängeschloss versehen gewesen.

Ob der Mann für alle Diebstähle verantwortlich sei, konnte nicht geklärt werden

Das Befragen von Zeugen brachte keinen Nachweis, dass der Angeklagte das Schloss gewaltsam aufgebrochen und mehr als nur die Leiter mitgenommen habe. Eine vom Eigentümer installierte Wildkamera habe immer wieder Personen auf dem Baustellengelände gezeigt. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass diese für die übrigen Diebstähle verantwortlich seien.

Zwei Monate hatte der Schöppenstedter bereits in Untersuchungshaft verbracht. „Ein Gespräch mit der JVA hat ergeben, dass die Haft sie sehr beeindruckt hat“, so Kuhlmann. Deshalb und weil er in geregelten sozialen Verhältnissen lebe, könne es bei einer Bewährungsstrafe bleiben.