Pedelec-Fahrer wird in Cremlingen schwer verletzt

Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer wurde laut Polizeiangaben am Samstagmorgen schwer verletzt. Der Mann befuhr die Hauptstraße in Cremlingen, vermutlich aus Richtung Klein Schöppenstedt kommend, in Richtung Im Moorbusche. Ein Autofahrer wartete laut Polizei zunächst an der Einmündung, übersah beim Anfahren allerdings den von links kommenden 79-Jährigen.

Beim Zusammenstoß hat sich der Radfahrer schwer verletzt. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (05331) 9330 entgegen.