Spargel und Pfirsiche

Was für ein schwüles Wetter ist das bloß in diesen Tagen! Wen ich auch anspreche, alle klagen über das Wetter und damit verbunden Kopfschmerzen! Ich habe Glück. Mich piesackt das Wetter nicht. Man muss es aber auch ein wenig von der positiven Seite sehen. Die Wetterlage ist dazu angetan, die Erdbeeren wunderbar reifen und den Spargel nochmals richtig schießen zu lassen. Gerade für den Spargel brechen ja nun die letzten Tage in diesem Jahr an. Denn an Johanni, also am 24. Juni, ist es vorbei mit dem köstlichen Stangengemüse. Daher sollte sich jeder, der Spargel gern isst, mal schnell Gedanken machen, auf welche Weise die Köstlichkeit noch zubereitet werden könnte. Denn auch dafür gilt: variatio delectat – die Abwechslung erfreut. Wie wäre es zum Beispiel in Kombination mit Pfirsichstückchen und geviertelten Artischocken auf einem selbst gemachten Pizzateig? Buon Appetito!

