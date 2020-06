Stromnetz Wolfenbüttel: Stadtwerke investieren 500.000 Euro

Was die Stadtwerke Wolfenbüttel derzeit zwischen Ludwig-Richter-Straße und Schweigerstraße in die Erde bringen, sei eine Investition in die Zukunft. Dort bauen sie auf einer Strecke von 2,2 Kilometern ihr Mittelspannungsnetz aus, wie die Stadtwerke mitteilen. Sie verlegen fünf Systeme, bestehend aus jeweils drei Kabelsträngen, und kommen so auf 33 Kilometer Kabel auf der Neubaustrecke. „Diese Netzverstärkung dient einer langfristig hohen Versorgungsqualität bei weiter fortschreitender Energiewende“, erklärt Matthias Tramp, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Wolfenbüttel.

Ein neues Schalthaus am Umspannwerk Ost wird gebaut

Des Weiteren trage die neue Mittelspannungsstrecke dazu bei, Transportverluste zu verringern. „Eine moderne leistungsfähige Infrastruktur ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende, die Versorgungssicherheit und somit unsere Lebensqualität“, betont Matthias Tramp und fügt an: „Allein in dieses Teilstück investieren wir fast eine halbe Million Euro. Die Tiefbauarbeiten hat eine Wolfenbütteler Firma ausgeführt, die Zusammenarbeit hat gut geklappt.“ Weiteres Geld will das Energieunternehmen in die Hand nehmen für den Bau eines neuen Schalthauses am Umspannwerk Ost im kommenden Jahr. Diese Maßnahme komplettiere dann die neue Mittelspannungsstrecke.

red