Wolfenbüttel: Diebin stiehlt Handy einer Kundin an der Kasse

Wolfenbüttel. Während eine 21-Jährige in einem Wolfenbütteler Geschäft Am Rodeland ihre Ware aufs Band an der Kasse legt, langt eine unbekannte Täterin zu.

Bei einem Einkauf ist eine junge Frau am Freitag in Wolfenbüttel bestohlen worden. Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 15.50 Uhr. Die 21-Jährige wollte in einem Geschäft Am Rodeland in Wolfenbüttel einkaufen. Die Kundin legte die ausgesuchten Waren an der Kasse auf das Band – genau wie ihr Smartphone. In einem unbeobachteten Augenblick langte eine vermutlich unbekannte Täterin zu. Die Diebin nahm das iPhone 6 von Apple unbemerkt an sich. Den Wert des Handy beziffert die Polizei auf circa 300 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.