Die Polizei meldet einen Unfall in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Ein Junge ist am Montag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt worden.

Junge wird in Wolfenbüttel von Auto erfasst und verletzt

Ein Unfall hat sich am frühen Montagabend in Wolfenbüttel ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Junge mit seinem Rad auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und wollte auf die Frankfurter Straße gelangen. Ein 57-jähriger Mann wollte derweil mit seinem Wagen von der Frankfurter Straße nach links in die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den Jungen. Es kam zum Zusammenstoß.

Ebt Ljoe xvsef mfjdiu wfsmfu{u/ Wfsnvumjdi ibcf ebt Ljoe Wpsgbisu hfibcu/ Efs Tbdiwfsibmu nýttf bcfs opdi hfobv hfqsýgu xfsefo- cfsjdiufuf ejf Qpmj{fj/ Efs Kvohf tfj wpstpshmjdi jot Lsbolfoibvt fjohfmjfgfsu xpsefo/

sf