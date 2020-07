Vollsperrung ab Mittwoch bei Cremlingen – neuer Kreisel entsteht

Der Tiefbaubetrieb im Landkreis Wolfenbüttel wird ab nächster Woche zwischen Cremlingen, Klein Schöppenstedt und Weddel einen neuen Kreisverkehr bauen. Das betrifft laut Mitteilung die Abzweigung nach Weddel von der Helmstedter Straße (K 140).

Die Bauphase des Kreisels ist auf sechs Monate angelegt und soll am Mittwoch, 15. Juli, beginnen, berichtete der Landkreis Wolfenbüttel am Freitag.

Schapener Straße und Helmstedter Straße für sechs Monate gesperrt – Umleitung wird ausgeschildert

Mit Konsequenzen für Autofahrer: Die Schapener Straße (K141) ab Weddel in Richtung Cremlingen und Klein Schöppenstedt wird während der Bauarbeiten voll gesperrt, genauso wie die Helmstedter Straße zwischen Klein Schöppenstedt und Cremlingen.

Für den Durchgangsverkehr werde ab Dienstag, 14. Juli, eine Umleitung für die Verbindung Braunschweig/Königslutter über Sickte nach Cremlingen ausgeschildert, so der Landkreis. Eine zweite Umleitungsstrecke sei für die Verbindung Schapen/Weddel über Hordorf nach Cremlingen ausgewiesen. Der Landkreis rechnet mit Behinderungen.

Landkreis Wolfenbüttel: Kreisel soll Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich erhöhen

Mit der Baumaßnahme soll jedoch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Mehrere Kreuzungsbereiche im Landkreis seien immer wieder Thema in der Unfallkommission, in der die Landkreisverwaltung teilnimmt. Als Eigentümer der Kreisstraßen setzt der Landkreis die Maßnahme an der K 140/ K 141 jetzt um.

