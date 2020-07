Groß Denkte: Mann mit 1,7 Promille rammt zwei Autos

Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet – so auch am Donnerstagabend in Groß Denkte. (Symbolbild)

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagabend einen, so die Polizei, erheblichen Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro verursacht. Der Autofahrer befuhr die Leipziger Straße in Groß Denkte und kam links von der Straße ab. Dadurch rammte er zwei parkende Fahrzeuge auf einem Privatgrundstück – schob einen der Wagen gegen die Gebäudewand und beschädigte außerdem einen Zaun. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Beamte vermuten Alkohol als Unfallursache

Zudem stellten die Beamten am Unfallort einen erhöhten Alkoholwert bei dem Mann fest: Er pustete 1,7 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und entzog dem 39-Jährigen seinen Führerschein.

red