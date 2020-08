Cremlingen. Einen geparkten BMW haben bislang nicht ermittelte Täter am Freitagabend in Cremlingen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Rücklicht eines geparkten BMW in Cremlingen beschädigt

Bislang nicht ermittelte Täter haben am Freitagnachmittag einen Pkw in Cremlingen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Wagen der Marke BMW, der in der Straße Gutswiese abgestellt war.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen 17 und 21 Uhr. Der Schaden entstand am linken Rücklicht des Autos. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

