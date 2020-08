Auto durchbricht Mauer an Wolfenbütteler Kreisel

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, kam ein 20-Jähriger am Dienstag, 4. August, gegen 19.20 Uhr beim Durchfahren des Kreisels „Am Herzogtore“ in Wolfenbüttel mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und durchbrach eine angrenzende Mauer zu einem Grundstück.

Auto wurde abgeschleppt

Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeibericht auf zirka 4000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

red