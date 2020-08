Wolfenbüttel: Gruppe junger Männer schlägt 30-Jährigen zusammen

Wolfenbüttel. Der Mann war in den Grünanlagen des Stadtgrabens spazieren, als er zunächst mit einer Flasche, dann mit Schlägen und Tritten attackiert wurde.

Zunächst habe ihm jemand mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen, dann sei er mit Schlägen und Tritten malträtiert worden: Eine Gruppe junger Männer hat am späten Dienstagabend einen 30-Jährigen in Wolfenbüttel attackiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

30-Jähriger bei Spaziergang in Wolfenbüttel zusammengeschlagen

Der Mann war demnach gegen 22.40 Uhr bei einem Spaziergang in den Grünanlagen des Stadtgrabens unterwegs. In Höhe Landeshuter Platz griff ihn die Gruppe – laut Polizeibericht zirka siebenköpfig –unvermittelt und aus unbekannten Gründen an.

„Die Unbekannten hätten dann von ihm abgelassen und er habe seine Wohnanschrift aufgesucht und Polizei und Rettungsdienst informiert“, berichtet die Polizei weiter. Der Rettungsdienst brachte ihn verletzt in das städtische Klinikum.

Die Polizei sucht Zeugen

Bei den Tätern soll es sich um junge Männer im Alter von 13 bis 17 Jahren gehandelt haben. Einer davon soll ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und einen Oberlippenbart getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu melden.

feu