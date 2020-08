Beschwingtes Sommerkonzert erklingt in Dettum

Die Zuhörer genossen das 1. Sommerkonzert der Galerie Kulturhaus am Sonntag. Mehr als 70 Besucher waren laut einer Pressemitteilung dabei.

Die „Klangfrauen“, unterstützt von Florian Schiweck am Kontrabass und Julian Heider am Klavier, nahmen alle mit auf eine musikalische Reise: Von Peter Dass „Fischerweise“ bis zu Pat Ballards „Sandman“ spannte sich der Bogen. Mit Lust und Präzision wurden alle Stücke fünfstimmig vorgetragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Und als Anneka Schiweck dann zur Querflöte griff, erklang „Moon River“ rein instrumental – beschwingend, weich, sommerlich. „Insgesamt ein begeisterndes Erlebnis, das zumindest für diese Stunde die Hitze ein wenig verdrängte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

red