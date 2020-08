Vorfahrt missachtet: 6 Verletzte auf der L495 bei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ist die L495 in beiden Richtungen voll gesperrt.

Sechs Verletzte sind die Folge eines schweren Unfalls auf der Landesstraße 495 am Mittwoch gegen 16.30 Uhr. Der Fahrer eines Audi A3 war auf der Oderwaldstraße (Landesstraße 495) in Richtung Salzgitter unterwegs, als der Fahrer eines Seat, aus Richtung Salzgitter kommend – der Wagen war mit vier Personen besetzt – nach links auf die Autobahn 36 fahren wollte. Dabei krachte der Seat frontal in den Audi.

Die Beifahrerin im Audi wurde schwer verletzt. Der Fahrer zog sich leichtere Verletzungen zu. Beide Insassen wurden mit notärztlicher Begleitung ins Klinikum Braunschweig transportiert. Die vier Insassen des unfallverursachenden Seat, die aus der Region Wernigerode kommen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ins Klinikum Wolfenbüttel.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L495 in beiden Richtungen voll gesperrt.

kg