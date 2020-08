Der erste verkaufsoffene Sonntag soll in Wolfenbüttel Anfang September stattfinden.

Wolfenbüttel. Blumen- und Gartendekorationen sollen ab September die Menschen beim „Gartenflair“ nach Wolfenbüttel locken. Am Sonntag, 6. September, öffnen die Läden.

Verkaufsoffener Sonntag in Wolfenbüttel im September geplant

Gute Nachrichten für Freunde des gepflegten Sonntagsbummels: Nachdem in Wolfenbüttel zunächst alle vier geplanten verkaufsoffenen Sonntage coronabedingt abgesagt werden mussten, gibt es nun einen ersten neuen Termin. Am Sonntag, 6. September, soll ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr in Wolfenbüttel stattfinden. Das dürfte auch die Einzelhändler freuen.

Sowohl Vertreter des Einzelverbandes Harz-Heide in Wolfenbüttel als auch Vorstandsmitglieder der Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel (IWW) hatten sich gegenüber unserer Zeitung dafür ausgesprochen, das Geschäft mit Sonntagsöffnungen zusätzlich anzukurbeln. Nun bestätigte die Stadt Wolfenbüttel mit einer Pressemitteilung das Datum.

Flaniermeile lädt zum Bummeln ein

Doch bei dem verkaufsoffenen Sonntag soll es nicht bleiben. Die Innenstadt soll zudem mit attraktiven Dekorationen bei den Besuchern punkten. Die neue Flaniermeile „Gartenflair“ lädt vom 1. September bis 18. Oktober laut Stadtverwaltung „zum Entdecken, Erleben und Verweilen in die Wolfenbütteler Altstadt ein“.

In Zusammenarbeit mit regionalen Gartenbau-Betrieben und Floristen sowie dem Gärtnermuseum werden auf insgesamt rund 200 Quadratmetern zahlreiche Garten-Inseln in der Innenstadt angelegt, Dekorationen

Anna Wohlert-Boortz (Veranstaltungsmanagement der Stadt) und Jens Kalweit (IWW) präsentieren das Plakat für die neue Flaniermeile. Foto: Stadt Wolfenbüttel

installiert und florale Fotospots aufgebaut. In der Fußgängerzone sollen an verschiedenen Stellen liebevoll gestaltete Stadtgärten erblühen. Laut Mitteilung soll die Lessingstadt in den leuchtenden Farben bunter Blüten und von sattgrünem Rasen erstrahlen.

Fotomotive und Inspirationen für den eigenen Garten

Die originellen Dekorationen sollen für echte Hingucker sorgen und Wolfenbüttel als Fotomotiv zusätzlich attraktiv machen. So ragen beispielsweise beleuchtete Gießkannen aus Baumkronen empor, verschnörkelte Bilderrahmen hängen zwischen knochigen Ästen herab und Moos-bewachsene Möbelstücke ziehen Blicke auf sich.

Die Besucher könnten so Inspirationen für den eigenen Garten oder Balkon sammeln und haben die Möglichkeit, Selfies vor abwechslungsreichen Kulissen zu machen und laut Stadt unter dem Hashtag #gartenflairwf zu posten.

mos