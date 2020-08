Radfahrer wehrt sich bei Alkoholtest gegen Polizisten

In der Lohenstraße in Wolfenbüttel haben Polizisten am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen 38-jährigen Mann angehalten, der mit seinem Fahrrad und offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Test bei dem Radfahrer einen Wert von 2,02 Promille an.

Da dem Mann die Maßnahmen der Polizisten nicht gefallen hätten, habe er die Beamten beleidigt und aktiven Widerstand gegen die laut Polizei notwendige Blutprobe geleistet, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Beamten setzten sich durch – die Blutprobe sei entnommen worden, so die Polizei. Des Weiteren untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt, stellten sein Fahrrad sicher und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Auto- und Radfahrer am Wochenende kontrolliert

Zudem kontrollierte die Polizei am Wochenende weitere Fahrzeughalter im Kreis Wolfenbüttel: So etwa am Freitagabend gegen 22 Uhr – ein 44-jähriger Autofahrer wurde im Bereich des Harztorwalls gestoppt, weil er zuvor ohne Licht fuhr. Bei den Kontrollen stellten die Polizisten einen Alkoholeinfluss von 1,08 Promille fest.

Ebenfalls am Freitagabend stellten die Beamten bei einem 19-jährigen Fahrradfahrer in der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel einen Wert von 2,34 Promille fest. Auch dieser Mann sei ohne Licht und darüber hinaus entgegengesetzt der Fahrbahn unterwegs gewesen, so die Polizei.

Auf der Hauptstraße in Cremlingen wurde hingegen ein 77-jähriger Autofahrer kontrolliert. Hier verzeichnete die Polizei einen Alkoholeinfluss von 0,86 Promille. Da ein gerichtsverwertbarer Test verweigert wurde, entnahmen die Polizisten dem Betroffenen eine Blutprobe.

In allen Fällen untersagte die Polizei den Fahrern die Weiterfahrt und stellten Führerschein beziehungsweise Fahrrad sicher.

