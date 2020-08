Landkreis Wolfenbüttel führt Formular für Reiserückkehrer ein

Wolfenbüttel. Wer aus einem Risikogebiet in den Kreis zurückkehrt, muss sich verpflichtend an das Gesundheitsamt wenden. Nun gibt es dafür ein Formular.

Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, ist verpflichtet, die Rückkehr dem Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel anzuzeigen. Dafür steht jetzt ein Formular zur Verfügung, das vollständig ausgefüllt über E-Mail oder per Post an das Gesundheitsamt zu senden ist. Für Reiserückkehrende aus Gebieten, die nicht als Risikogebiet gelten, gilt die Meldepflicht nicht.

Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel mit und verweist zudem auf die Internetseite des Robert-Koch-Institutes, welche die aktuellen Risikogebiete aufliste. Von Reisen in diese Gebiete sei abzuraten.

Das Formular des Landkreises Wolfenbüttel ist auf dessen Homepage mit der Bezeichnung „Reiserückkehrmeldung – Information an das Gesundheitsamt“ zu finden. Für eventuelle Rückfragen werde sich das Gesundheitsamt von sich aus melden.

Versandt wird das ausgefüllte Formular dann per Mail an ifsg@lk-wf.de oder per Post an das Gesundheitsamt Landkreis Wolfenbüttel, Friedrich-Wilhelm-Straße 2a, 38302 Wolfenbüttel.

