Stadt Wolfenbüttel sagt Adventsmarkt und Adventshöfe ab

Wolfenbüttel. In der jetzigen Corona-Lage seien die beiden Formate nicht umsetzbar. Ob und wie der Weihnachtsmarkt stattfinden wird, entscheidet die Stadt noch.

Aufgrund der anhaltenden Situation rund um das Coronavirus und den erneut steigenden Infektionszahlen, sagt die Stadt Wolfenbüttel den diesjährigen Adventsmarkt und die Adventshöfe im Rahmen des Weihnachtsmarktes ab – „schweren Herzens“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Stadt sagt Formate frühzeitig ab – um Besucher und Aussteller zu schützen

Eine Umsetzung der beiden Adventsformate unter Corona-Vorschriften sei so schlichtweg nicht möglich. Um die Aussteller, Gastronomen, Mitarbeiter und Besucher zu schützen, erfolge nun frühzeitig die Absage.

„Wir haben unzählige Szenarien durchgespielt, verschiedenste Aufbaupläne gezeichnet, Konzepte umgedacht und doch ist eine Realisierung der Veranstaltungen unter den gegebenen Voraussetzungen leider nicht machbar“, bedauert Anna Wohlert-Boortz, Sachgebietsleiterin Veranstaltungen bei der Stadtverwaltung. Auch die zu erwartende geringe Wirtschaftlichkeit für die Händler und die Erwartungshaltung der Besucher stellen einen wichtigen Faktor für die Entscheidung dar, teilt die Stadt mit.

Findet der Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel statt?

Für den Weihnachtsmarkt auf dem Stadtmarkt hingegen arbeitet die Stadt Wolfenbüttel weiterhin mit Hochdruck an der Realisierung. In welcher Art und Weise und unter welchen Auflagen er stattfinden kann, entscheide sich in den nächsten Wochen.

