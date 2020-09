Wolfenbüttel. Der Mann wurde am Dienstag auf der Langen Straße kontrolliert. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Polizei erwischt alkoholisierten Mofafahrer in Wolfenbüttel

Einen 67 Jahre alten Mofafahrer hat die Polizei am Dienstag, 1. September, gegen 11.30 Uhr auf der Langen Straße in Wolfenbüttel in Richtung stadtauswärts kontrolliert.

Ermittlungsverfahren läuft

Während der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest, heißt es im Polizeibericht. Eine Blutprobe, ein Ermittlungsverfahren sowie das Untersagen der Weiterfahrt seien die Folgen gewesen.

red