Die Quarantäne am THG wird am Montag wieder aufgehoben. (Archivbild)

Wolfenbüttel. Der Landkreis hatte am Donnerstag eine Quarantäne für Schüler und Lehrer angeordnet. Jetzt stellt sich heraus: Das Elternteil ist gar nicht infiziert.

Entwarnung für das THG in Wolfenbüttel: Corona-Meldung war Fehler

Noch am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt im Landkreis eine Quarantäne für eine Klasse und mehrere Lehrkräfte am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfenbüttel angeordnet. Ein Elternteil eines Schulkindes sei positiv auf Corona getestet worden.

Jetzt stellte sich heraus: Durch einen Fehler des Labors kam es zu einem falsch-positiven Testergebnis – das Elternteil ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Am frühen Freitagnachmittag gab es auch die Bestätigung, dass das Kind ein negatives Testergebnis hat.

Quarantäne für Schüler und Lehrer am THG wird aufgehoben

Die Quarantäne für die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse sowie die Lehrkräfte wird daher aufgehoben. Weitere Testungen sind nicht notwendig. Am Montag kann für sie ganz normal der Unterricht am THG wieder beginnen. Das Gesundheitsamt wird über die Schule die Eltern der Schulkinder und die Lehrkräfte informieren.

