Erneut sind Unbekannte in eine Gartenlaube in Groß Denkte eingedrungen.

Unbekannte brechen in Gartenlauben in Groß Denkte ein

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 6. September, 20 Uhr, bis Dienstag, 8. September, 7.25 Uhr, gewaltsam in mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Mühlenstraße in Groß Denkte eingedrungen.

Erneuter Einbruch in Groß Denkte

Dabei haben sie diverses Werkzeug sowie Kleidung gestohlen. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen. Bereits in der Nacht zu Dienstag sind Einbrecher in eine Gartenlaube in Groß Denkte eingedrungen. Dabei haben sie eine Flasche Softdrink geleert.