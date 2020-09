Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen für Unfallflucht

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 8.30 und 17.30 Uhr in der Straße Am Exer ereignet hat. Wie die Beamten melden, hatte die Besitzerin ihren grauen VW Polo in einer Parkbox abgestellt. Als sie zurückkehrte, habe sie Beschädigungen an der Fahrertür und am linken Außenspiegel festgestellt. Spuren deuten darauf hin, dass ein schwarzes Fahrzeug an dem Vorfall beteiligt sein könnte. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 Euro. Hinweise: (05331) 9330.

red