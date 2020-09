Das Lastenrad des DRK. Bislang nutzten die Mitarbeiter das Rad, um Lebensmittel zu Kunden in Quarantäne zu transportieren.

DRK bietet Lastenrad zur Ausleihe in Wolfenbüttel

Die DRK Inkluzivo gGmbH bietet Wolfenbüttelern ab sofort ein Lastenfahrrad mit elektrischer Tretunterstützung zum Leihen an. Das Rad könne kostenfrei für bis zu drei Tage gemietet werden, heißt es in einer Mitteilung. Ausleihen können das Fahrrad Personen über 18 Jahre, wenn sie das Fortbewegungsmittel privat nutzen möchten.

„Innerhalb der Stadt sind Fahrräder flexibler und schneller als zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, außerdem schafft man damit größere Strecken als zu Fuß. Lastenräder verbinden diese Vorteile mit einer großzügigen Transportbox, in der sogar mehrere Kinder sicher mitfahren können“, wird Aline Gauder zitiert. Sie ist hauptamtlich verantwortlich für die Tafel Wolfenbüttel.

Finanziert werden konnte die Anschaffung des Rads laut Mitteilung durch die Unterstützung der Lidl-Stiftung. Im Frühjahr und Sommer setzten die Tafel-Mitarbeiter das Lastenrad selbst ein, um Kunden in häuslicher Quarantäne mit Lebensmitteln zu versorgen.

Reservierung per Telefon oder Mail an die Tafel

Die Reservierung und Terminabsprache zur Abholung und Rückgabe könne im Eberts Hof erfolgen. Die Ehrenamtlichen sind von Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 13 Uhr, sowie an Donnerstagen von 14 bis 16.30 Uhr unter (05331) 948655 oder per Mail an tafel@inkluzivo.de erreichbar. Wenn nichts anderes vereinbart wird, ist das Rad im Eberts Hof im Großen Zimmerhof 29 – gegenüber des Löwentors – stationiert.

red