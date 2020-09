Kreis Wolfenbüttel: Hier stehen die Blitzer kommende Woche

In der kommenden Woche vom 28. September bis 4. Oktober sind die landkreiseigenen Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung in folgenden Orten unterwegs: Börßum, Burgdorf, Cremlingen, Denkte, Flöthe, Hedeper, Semmenstedt, Sickte, Vahlberg, Veltheim und Wolfenbüttel. In diesen Ortschaften müssten Autofahrer also mit Geschwindigkeitskontrollen, teilt der Landkreis mit.

Standorte der Blitzer können wechseln

Dabei sagt die Reihenfolge der Orte nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Die Straßenverkehrsabteilung weist außerdem darauf hin, dass je nach Bedarf und Situation die Einsatzorte spontan gewechselt werden können. Verkehrsteilnehmende seien gut beraten, wenn sie sich im gesamten Kreisgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

red