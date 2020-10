Täter knacken in Wolfenbüttel Zigarettenautomat

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 8.15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel aufgebrochen. Sie stahlen daraus Bargeld und diverse Zigarettenschachteln. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Zeugen melden sich bei der Polizei Wolfenbüttel, (05331) 9330.

red