Wolfenbüttels Landwirte errichten Schutzstreifen für Feldhamster

Der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht. Die Weltnaturschutzbehörde geht davon aus, dass es das Nagetier in rund 30 Jahren nicht mehr geben wird. Das wollen der Nabu und sieben Landwirte aus dem Landkreis Wolfenbüttel ändern – indem sie ab sofort im Herbst weniger Ernte einfahren.

Die Ökologische Nabu-Station Aller /Oker (ÖNSA) und der Landkreis Wolfenbüttel haben in diesem Frühjahr gemeinsam ein Pilotprojekt zum Feldhamsterschutz ins Leben gerufen. Landwirte, die eine hohe Ährenernte durchführen und einen Schutzstreifen aus Getreidestoppeln bis zum 1. Oktober stehen lassen, konnten sich diese Maßnahmen unbürokratisch vom Landkreis Wolfenbüttel fördern lassen, teilt der Nabu mit.

Hamster können Wintervorrat sammeln

Auf den so entstehenden Schutzflächen findet der Nager Deckung vor Feinden und habe so genügend Zeit, sich seinen Wintervorrat zu sammeln. Etwa zwei Kilogramm Nahrung benötigt laut Nabu ein Feldhamster für den Winter – Anfang Oktober geht der Nager dann in den Winterschlaf.

Sieben Landwirte im Landkreis wollen dem Hamster künftig ausreichend Schutz und Nahrung bieten. „Die meisten Landwirtinnen und Landwirte, die wir angesprochen haben, waren sofort bereit zu kooperieren“ berichtet Nicole Feige, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ökologischen Station.

So sieht die Landkreisförderung aus

Nach vorheriger Absprache mit den Bauern sei ein Team aus Studierenden und Ehrenamtlichen die Felder abgelaufen, um potenzielle Hamsterbaue zu entdecken. Wurden Feldhamsterbaue gefunden oder waren aktuelle Vorkommen bereits bekannt, kam eine Förderung der Maßnahme auf diesen Flächen in Frage.

Ein Feldhamster erkundet aus einem Erdloch auf einer Ackerfläche heraus seine nähere Umgebung. Wolfenbüttels Landwirte lassen für den kleinen Nager einen Schutzstreifen stehen. Foto: Uwe Anspach / dpa

Diese Förderung sieht folgendermaßen aus: Die Landwirte stellen das Mähwerk um, damit die Getreidehalme weitestgehend stehen bleiben. Der dadurch entstehende Ernteverlust wird vom Landkreis weitestgehen aufgefangen. „Erwartet wird, dass etwa 95 Prozent der Ernte normal eingefahren werden kann. Für den Rest gibt es die Ausfallentschädigung“, teilt Landkreissprecher Andree Wilhelm auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wie hoch die Ausfallentschädigung ausfällt, teilt der Landkreis nicht mit. Die Vereinbarungen zwischen der Verwaltung und den Landwirten seien individuell und vertraulich.

Beitrag für Feldhamsterschutz

Ein solcher Landwirt ist Martin Siemann aus Klein Vahlberg: „Als die ÖNSA gleich mehrere Baue auf meinen Flächen fand, war die ganze Familie begeistert. Ich habe sofort meine Unterstützung zugesagt.“ Jetzt freue er sich, dass er einen Beitrag zum Schutz des kleinen Nagers leisten zu kann.

Um auf die Schutzmaßnahme hinzuweisen, habe er ein Infoschild aufgestellt. Dieses stellte der Landkreis allen Landwirten zur Verfügung, die sich am Projekt beteiligen. Darauf sind unter anderem Infos über den Feldhamsterbau zu lesen.

Das Schutzprogramm soll im nächsten Jahr fortgeführt werden. Interessierte Landwirte können sich bei Nicole Feige unter nicole.feige@nabu-niedersachsen oder telefonisch unter (01590) 4537728 melden oder sich an den Landkreis wenden.