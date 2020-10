Paul Arzberger engagiert sich seit 50 Jahren ehrenamtlich in der gewerkschaftlichen Arbeit und setzt sich seit vielen Jahrzehnten für die berufliche Ausbildung ein. Für dieses langjährige Engagement verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun das Bundesverdienstkreuz.

Am 1. Oktober überreichte Landrätin Christiana Steinbrügge während einer kleinen Feierstunde den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an Paul Arzberger. Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink gratulierte, ebenso mehrere Kollegen Arzbergers aus der IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE).

Arzberger half, Arbeitsplätze im früheren Bayer-Werk in Wolfenbüttel-Linden zu sichern

Seit Ende der 1960er Jahre engagierte sich Arzberger in der Gewerkschaftsarbeit, 40 Jahre davon in der IG BCE. Zu den besonderen Verdiensten, an denen er beteiligt war, gehörten die Sicherung der Arbeitsplätze des früheren Bayer-Werkes in Wolfenbüttel-Linden durch Betriebsratsaktionen in den Jahren 2003 und 2005 sowie die Mitarbeit an einer Chemikalien-Richtlinie, um Arbeitnehmer vor gesundheitlichen Risiken zu schützen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Landrätin Steinbrügge sprach in ihrer Rede über die Bedeutung von Gewerkschaften und über Branchen, die keine gewerkschaftliche Vertretung hätten, etwa die Niedriglohnbereiche oder die digitale Plattformwirtschaft. „Diesen Branchen wünsche ich engagierte Menschen wie Paul Arzberger, die langfristig für die Rechte von Beschäftigten eintreten. Die das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen genießen, konkrete Schritte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen unternehmen und für fairen Lohn streiten“, sagte Steinbrügge.

Arzberger setzte sich auch für die berufliche Ausbildung ein

Neben dem Engagement in der Gewerkschaft setzte sich Arzberger für die berufliche Ausbildung ein: Zuerst in der Mitarbeit des Ausbilderkreises Nord, dann in den Prüfungsausschüssen für die Elektroberufe der IHK-Braunschweig, später auch für die Fachkräfte der Lagerlogistik. Heute engagiert er sich weiter in der Gewerkschaft, in der Kommunalpolitik sowie als Vertreter der Arbeitnehmerverbände im Schulausschuss des Kreistages.