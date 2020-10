EFB in Wolfenbüttel resümiert Vorleseangebot auf dem Spielplatz

Laut einer Studie der Stiftung Lesen fällt rund 78 Prozent der Kinder, denen öfters vorgelesen wurde, Lesen lernen bedeutend leichter. Die Evangelische Familien-Bildungsstätte(EFB) Wolfenbüttel hält dafür ein neues Angebot vor: das Vorlesen auf dem Spielplatz.

Laut Mitteilung startete die EFB mit diesem neuen Angebot im September unter dem Motto „Zwischen Rutsche und Schaukel“. Damit lud sie Eltern mit Kindern vom Übergang von der Kita in das Grundschulalter ein, in die Welt der Bücher einzutauchen.

Gemütliche Leseatmosphäre

Los ging es zum ersten Mal am Dienstag, 15. September auf dem Spielplatz in der Nähe der EFB und Ende September dann zum letzten Mal in der Räubergasse. Auf dem Rasen der Spielplätze wurde eine gemütliche Leseatmosphäre geschaffen, die den Kindern das Zuhören erleichterte. Ziel war es, Spaß am Lesen zu vermitteln und denjenigen, die den selbstverständlichen Umgang mit Büchern noch nicht kennen, Berührungsängste zu nehmen.

Veranstaltung ohne Anmeldung aber mit Hygieneregeln

Als Spielplatzvorlesende hatten sich Simon Ripke und Juliane Caspary bereit erklärt, mit Mikro und Lautsprecher durch die Lesestunden zu führen. Für das kostenfreie Open-Air-Lesevergnügen war keine Anmeldung erforderlich und Hygieneregeln wurden eingehalten. „Nicht jedes Kind geht mit seinen Eltern in die Bibliothek – aber viele gehen auf den Spielplatz“, wird die stellvertretende Leitung Heidrun Ripke zitiert.

Ab März 2021 geht es weiter

Welches Buch vorgelesen wurde, hing vom Alter der Kinder ab, die sich spontan zusammenfanden. Den Kindern war es freigestellt, ob sie nur kurz zuhören möchten und nach einer Erholungspause wieder zum Spielen gehen oder aber sogar mehrere Bilderbücher vorgelesen bekommen. „Jetzt geht es in die Winterpause, aber ab März 2021 sind wir wieder auf den Spielplätzen unterwegs“ kündigt Ripke in der Mitteilung an. Mehr Informationen gibt es unter (05331) 802450 oder auf der Website www.efb-wf.de.

red