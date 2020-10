Wolfenbüttel: 68 Kita-Kinder müssen in Quarantäne

68 Kinder und 10 Erzieher der Kita Geibelstraße in Wolfenbüttel müssen in Quarantäne.

Wolfenbüttel. Auch zehn Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte an der Geibelstraße müssen zuhause bleiben.

Wie der Landkreis Wolfenbüttel am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben hat, sind 68 Kinder und 10 Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte Geibelstraße in Wolfenbüttel vorsorglich bis zum 21. Oktober in häusliche Quarantäne geschickt worden. Infektionsketten sollen dadurch unterbrochen werden.

Der Hintergrund: Laut Landkreisangaben kommt ein Kitakind aus einem Haushalt, in dem ein Haushaltsmitglied positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nach Kenntnis über die vorliegende Corona-Infektion sei das Kind am 7. Oktober sofort aus der Kita abgeholt worden.

Das Kind zeige keine Krankheitssymptome. Die Eltern der Kitakinder sowie die Kita und das Personal seien am späten Mittwochnachmittag durch das Gesundheitsamt informiert worden. Das Gesundheitsamt habe am Mittwochabend eine Rachenabstrichsprobe des Kindes aus dem betroffenen Haushalt genommen. Anfang der kommenden Woche werden die übrigen Kitakinder und das Personal durch das Gesundheitsamt getestet.

Eine sofortige Testung sei laut Landkreis nicht sinnvoll, da eine mögliche Infektion erst einige Tage nach Kontakt nachweisbar ist. Fallen die Testungen negativ aus, wird die Quarantäne vor dem 21. Oktober aufgehoben.

